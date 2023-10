Feuerwehrleute aus ganz Sachsen-Anhalt kommen in Nachterstedt zum Wettstreit im Löschangriff zusammen. Wie sich Retter aus Alsleben den Sieg holten.

Alsleben/Nachterstedt/MZ - Die Feuerwehrleute jubeln und reißen begeistert die Hände und den Pokal in die Luft. Nach zehn Jahren Pause haben die Retter der Feuerwehr Alsleben am zurückliegenden Wochenende bei den Kreismeisterschaften im Löschangriff in Nachterstedt teilgenommen und prompt den Sieg geholt.