Bernburg/MZ - Seit Montag dieser Woche ist Sebastian Holst neuer sachkundiger Einwohner im Haushaltsausschuss des Salzlandkreises. Seine Fraktion der CDU setzt dabei auf seine Fachkenntnisse in den Bereichen kommunaler Finanzen und Verwaltung. Und über die verfügt der 40-Jährige, der mit seiner Verlobten und den beiden Kindern in Bernburg wohnt. Er ist Amtsleiter der Stadtkasse und der Vollstreckungsbehörde bei der Stadtverwaltung Bernburg. In diesem Beruf geht er auf. Seine Begeisterung für die Arbeit ist in jedem seiner Sätze zu spüren.