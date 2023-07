Parken am Schwimmbad in Nienburg

Nienburg/MZ - Immer wieder gibt es in Nienburg Diskussionen über die Parkplatzsituation am Schwimmbad, Am Blauen Berg. Derzeit stehen Parkmöglichkeiten entlang der Friedhofsmauer zur Verfügung. Zwischen den Bäumen können Fahrzeuge abgestellt werden. Allerdings nur ungefähr bis in Höhe des Eingangs zum Schwimmbad. Dann wird die Straße zu schmal. Ab dort ist Parken verboten.