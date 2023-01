Weshalb die Plätze im Nachwuchscamp des SV Anhalt Bernburg fast ausgebucht sind

Weshalb das Trainingslager in den Winterferien auf große Resonanz stößt und welche Rolle es für den SV Anhalt Bernburg spielt.

Bernburg/MZ - Bereits zum vierten Mal steigt in den Winterferien das Handballcamp des SV Anhalt Bernburg. Unter der Leitung von Claus Luther und dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Dragos Oprea (Frisch Auf Göppingen, THW Kiel) können Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2013 vom 6. bis 8. Februar in der Sporthalle am Eichenweg ihr Können im Umgang mit dem runden Leder verbessern.