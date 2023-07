Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Der gebürtige Kasache hatte seinen freien Fall in Richtung sozialer Abstieg längst gestoppt. Doch am 8. November 2022 gab es noch einmal einen Rückfall in ein überwunden geglaubtes Verhaltensmuster. Der 41-jährige Lagerarbeiter stahl in einem Baumarkt Werkzeug im Wert von 82,99 Euro.