Werden Stadtfest, Weinmarkt und Erntefest in Bernburg stattfinden?

Bernburg - Mit Blick auf die deutlich rückläufigen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie auch in Bernburg wächst die Hoffnung unter den Saalestädtern, dass in diesem Jahr doch noch Großveranstaltungen stattfinden können. Zwar wurde das traditionelle Stadt- und Rosenfest, das eigentlich am letzten Maiwochenende veranstaltet werden sollte, vorerst nur verschoben.