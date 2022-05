Werbung für Erntefest der Hochschule Anhalt in Strenzfeld

Mitarbeiterinnen demonstrieren, wie anstrengend noch vor 60 Jahren die Getreideernte war. Was Besucher 2021 in Strenzfeld erwartet.

Strenzfeld/MZ - Natürlich könnte die Arbeit auch ein Mähdrescher erledigen. Und das mit Sicherheit auch viel schneller. Aber Roland Uebrig und Robert Hanauska nehmen für die Getreideernte in Strenzfeld gern einmal die Sense in die Hand. Schließlich soll nicht in Vergessenheit geraten, wie mühselig die Ernte früher einmal war.