Im Salzlandkreis war am Sonntag Wahltag: Die Verbandsgemeinden Egelner Mulde und Saale-Wipper haben neue Bürgermeister gewählt. Während es in Saale-Wipper nur einen Kandidaten gab, war es in Egelner Mulde ein Duell. Was sonst noch im Salzlandkreis gewählt wurde und wie es ausgegangen ist.

Wer wird Bürgermeister in Egelner Mulde? Wie viele Stimmen bekommt Ochmann in Saale-Wipper?

Egelner Mulde/Güsten - Jan Ochmann (CDU) kann sich zurücklehnen: In Saale-Wipper braucht der Amtsinhaber nur eine Stimme, weil es keinen Gegenkandidaten gibt. Sein Amtskollege Michael Stöhr (UWGE) muss sich hingegen einem Duell stellen. Gegen Anke Janko-Bartsch (CDU) möchte er sich die dritte Amtsperiode in der Verbandsgemeinde seit deren Gründung am 1. Januar 2010 sichern.

Verbandsgemeinden vor 13 Jahren gegründet

Die Gründung vor jeweils 13 Jahren ist auch der Grund, warum ausgerechnet die beiden Verbandsgemeinden im Salzlandkreis an diesem Sonntag neue hauptamtliche Bürgermeister gewählt haben. Außerdem wählen im Nordwesten des Kreises auf dem Gebiet von Egelner Mulde auch die ebenfalls mit der Neugründung gebildeten Gemeinden Bördeaue und Börde-Hakel, aber auch die Gemeinde Wolmirsleben neue Bürgermeister.

Jan Ochmann ist der Verbandsgemeindebürgermeister der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. (Foto: Engelbert Pülicher)

Knut Kluczka (CDU) in Wolmirsleben ist dabei in derselben Situation ist wie Ochmann und braucht nur eine Stimme braucht. In Börde-Hakel hingegen sind mit Amtsinhaber Axel Großheim aus Westeregeln (parteilos) , Dirk Bartsch aus Hakeborn (CDU) und Tim Heberling aus Etgersleben (parteilos) sogar drei Kandidaten im Rennen, sodass nicht mal eine Stichwahl ausgeschlossen ist. In Bördeaue trifft Amtsinhaber Peter Fries (CDU) auf Herausforderer Lars Gareis (parteilos).

Wer hat die Wahl gewonnen?

Wer gewonnen hat? Das wird jetzt ausgezählt. Wir halten Sie auf dem Laufenden, was dabei herausgekommen ist.

Sobald die Ergebnisse vorliegen, erfahren Sie hier, wer die neuen Amtsinhaber sind, ob es in Börde-Hakel zur Stichwahl kommt und wie viele Bürger die allein gelassenen Kandidaten an die Wahlurne locken konnten.