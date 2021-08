Wer wird 2021 Bernburgs „Bergkönig“?

Schnellste Radler und Läufer werden wieder gesucht. Anmeldungen per Mail, Telefon oder am Veranstaltungstag vor Ort möglich.

Wer vorn landen will, muss beim kräftezehrenden Berg-Zeit-Fahren ordentlich in die Pedale treten.

Bernburg/MZ - Bernburg sucht am Freitag, 20. August, wieder seinen „Bergkönig“. Bei der 14. Auflage des Berg-Rad-Zeit-Fahrens werden in der Zeit von 14 bis 18 Uhr nicht nur die besten Kletterer auf dem Rad ermittelt, sondern auch die schnellsten Läufer.

Zu bewältigen ist bergauf die steile Wilhelmstraße. Auf der 257 Meter langen Rampe sind bei einer durchschnittlichen Steigung von sechs Prozent knapp 17 Höhenmeter zu überwinden. „Wer die Veranstaltung bereits kennt, weiß, dass man nicht unbedingt der Schnellste sein muss, um einen der tollen Hauptpreise zu erhalten“, sagt Thomas Hädicke vom Amt für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Bernburg, das diese Veranstaltung mit dem Radsportmuseum Kleinmühlingen und dem PSV Bernburg organisiert. Unter allen Teilnehmern werden zahlreiche Sachpreise, darunter zwei nagelneue Fahrräder verlost.

Sportler aller Altersgruppen sind auzum Mitmachen aufgefordert

Angesprochen fühlen dürfen sich an diesem Nachmittag Sportler jeglichen Alters. Ein Start in beiden Sportarten ist möglich und verdoppelt die Gewinnchancen. Alle Teilnehmer erhalten eine Startnummer und treten in fünf verschiedenen Altersklassen gegeneinander an (bis 13 Jahre, 14 bis 21 Jahre, 22 bis 40 Jahre, 41 bis 60 Jahre, ab 61 Jahre).

Im Vorjahr raste der 24 Jahre alte Bernburger Andrey Krishteym auf dem Rad in 25,51 Sekunden die Wilhelmstraße hinauf. Unter den Läufern erwies sich der 18-jährige Akener Florian Pascal Sieg mit knapp 33 Sekunden als schnellster Sprinter am Berg. Mit insgesamt 190 Teilnehmern wurde 2020 auch ein neuer Rekord aufgestellt.

Für Kurzentschlossene gibt es auch Leihfahrräder

Für alle kurzfristig entschlossenen Radsportler stehen kostenfreie Leihfahrräder vom Verleih „Bikes’n More“ zur Verfügung. „Selbstverständlich werden diese bei jeder Übergabe desinfiziert“, sagt Haedicke und verweist auf das extra für diese Veranstaltung erarbeitete Hygienekonzept. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sollen während der Anmeldung und Preisverleihung alle Teilnehmer und Zuschauer einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an thomas.haedicke.stadt@bernburg.de, unter Telefon 03471/659202 oder am Veranstaltungstag direkt vor Ort.