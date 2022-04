Wer will der neue Kinder-Eulenspiegel in Bernburg werden?

In Bernburg wird ein neuer Kinder-Till Eulenspiegel gesucht, nachdem Tommy Haft zu groß dafür geworden ist.

Bernburg - Die Uhr tickt, die Zeit drängt: In genau einer Woche läuft die Bewerbungsfrist für das Amt des Kinder-Eulenspiegels in Bernburg ab. Sie oder er nimmt repräsentative Aufgaben der Bernburger Freizeit GmbH wahr und dient als Werbeträger für die Stadt Bernburg. Diesen Job hat in den vergangenen fünf Jahren Tommy Haft mit Bravour gemeistert.