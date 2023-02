Bernburg/MZ - Rund vier Jahre war es still geworden um Bernburgs bunte Monster, die schon eine ganze Weile an den Rückseiten etlicher Straßenschilder und an Ampelanlagen kleben und vor allem die Kinder der Stadt erfreuen. Doch nun ist der unbekannte Straßenkünstler offenbar zurück. Denn seit kurzem klebt am Holzzaun an der Breiten Straße ein neues Monster. Diesmal sogar ausgesägt aus Holz und in Orange angemalt. Das bekannte Markenzeichen: ein Auge und ein breit grinsender Mund.