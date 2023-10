Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/MZ. - Gutes Personal zu finden, ist heutzutage in vielen Bereichen schwierig. Da muss man sich schon etwas einfallen lassen und kreativ sein. So auch der Alslebener Karnevalsverein Rot-Weiß (AKV). Dabei handelt es sich um eine äußerst lukrative Stelle, denn der AKV ist auf der Suche nach einem neuen Prinzenpaar. Besonders für so manches Mädchen oder manche Frau ein echter Traumjob. Sie muss nur den passenden Mann mitbringen. Aber bisher hat sich niemand gemeldet. Daher sucht der Verein mit einer originellen Stellenanzeige im Sozialen Netzwerk Facebook nach einem Prinzenpaar für die neue Session, die am 11.11. beginnt.