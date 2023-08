Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Die meisten Menschen liegen kurz vor Mitternacht in den Federn. Doch der 41-jährige Bernburger hatte an jenem 8. März dieses Jahres daheim noch gearbeitet und zufällig am Fenster stehend eine Beobachtung gemacht. Er sah, wie eine Person torkelnden Schritts sich zu einem Auto begab, den Audi nach einer geraumen Zeit startete und diesen dann aus der Parklücke mit einiger Mühe bugsierte. Daraufhin alarmierte er die Polizei.