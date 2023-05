Bernburg/Nienburg - Aufwand und Nutzen stehen auch bei der Justiz manchmal in einem sehr ungünstigen Verhältnis. Drei Verhandlungstage waren nötig, um eine Entscheidung in einer Sache zu treffen, die fast drei Jahre zurückliegt. Einer Nienburgerin warf die Staatsanwaltschaft vor, Drogen auf dem Postweg bestellt zu haben. Der Brief von einem nicht feststellbaren Absender wurde jedoch am 12. August 2020 beim Transport beschädigt. Der DHL-Mitarbeiter verständigte die Kriminalpolizei wegen des verdächtigen Inhalts. Die Beamten fanden vier Gramm Kokain und etwas mehr als 12 Gramm Cannabis.

