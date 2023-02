Bernburg/MZ - Lange genug hat es gedauert, denn dieses Gefühl hatten die Handball-Fans des SV Anhalt Bernburg schon fast vergessen. Zu den Klängen der Sporthymne „Sweet Caroline“ vom US-amerikanischen Songwriter Neil Diamond feierten die knapp 500 Zuschauer den 37:33 (20:16)-Erfolg des SV Anhalt Bernburg in der Bruno-Hinz-Halle gegen HaSpo Bayreuth. Der letzte Erfolg auf heimischem Parkett gelang den Mannen um Kapitän Niklas Friedrich zuvor beim 33:21 (14:7) am 15. Oktober 2022 gegen Northeim, der letzte Sieg beim 36:27 (15:11) am 5. November 2022 bei der Zweiten von Füchse Berlin.

