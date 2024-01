Mehr als 50 Teilnehmer gehen über drei verschiedene Distanzen an den Start.

Dreikönigslauf in Ilberstedt

Ilberstedt/MZ. - Manchen wurde schon beim Hinsehen kalt: Nur mit Sporttop bekleidet, ging Jens Stampnik am Samstag bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt beim Dreikönigslauf in Ilberstedt an den Start. Aber vielleicht ist er ja auch deshalb besonders schnell gerannt. Denn der Bernburger gewann das Rennen über die 3,1 Kilometer mit etwas mehr als zwölf Minuten. Bei den Frauen siegte mit Karin Taraba ebenfalls eine Bernburgerin.