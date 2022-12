Weniger Fahrzeuge in Bernburg und Umgebung

Mario Bühring in der Zulassungsstelle des Landkreises in Bernburg.

Bernburg/MZ - Bei 1,5 Millionen Stück lag der Bestand an Kraftfahrzeugen in Sachsen-Anhalt Anfang 2022. Das entspricht einem Plus von 7,3 Prozent. Je 1.000 Einwohner waren 688 Kfz zugelassen. Das sind 84 mehr als noch im Jahr 2010. Diese Zahlen hat das Statistische Landesamt in Halle vorgelegt. Im Salzlandkreis betrug der Zuwachs dagegen lediglich 5,5 Prozent.