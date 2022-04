Wende in Missbrauchsprozess am Bernburger Amtsgericht

Bernburg/MZ - Zwei Mädchen aus Berlin im Alter von 13 und 15 Jahren haben in der Nacht zum 26. Juli 2021 mit einem Bekannten in dessen Wohnung in einem Dorf bei Nienburg einen Joint geraucht. Danach setzten sie sich vor der Tür auf eine Bank, da dem älteren der beiden Mädchen schlecht geworden ist. Der 25-jährige Mann hat laut Anklageschrift die 15-Jährige dann am Schenkel berührt, ihren Busen angefasst und sie geküsst – gegen ihren Willen. Danach soll er versucht haben, ihr an das Geschlechtsteil zu fassen. Weil das mutmaßliche Opfer und seine Mutter Strafanzeige erstatteten, wurde der junge Mann wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt und musste sich vor dem Amtsgericht Bernburg verantworten. Eine erste Verhandlung Ende März (die MZ berichtete) wurde vertagt, da die beiden Mädchen krankheitsbedingt nicht als Zeugen aussagen konnten.