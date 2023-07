Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Staßfurt - Kommt es wirklich darauf an, wer wo wählt? Schon die bisherige Karte sorgt für die geradezu babylonische Wahlkreisverwirrung – vor allem im Salzlandkreis. Und das ändert sich auch nicht, wenn der neue Plan Realität wird. So schön der Name „Börde/Salzlandkreis“ klingt, er bleibt ein Märchen: Schönebeck und Co. bleiben bei Magdeburg, Aschersleben und Anhang beim Harz.