Strafrichter André Stelzner hatte es vor dem Amtsgericht Bernburg mit einem besonderen Streit zwischen einem Vermieter und seinem Mieter zu tun. Was eine Kabeltrommel, ein fremder Zähler und ein schwarzer Computer-Bildschirm damit zu tun hat.

Wem gehört in Bernburg der Strom, wem die Kabeltrommel?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg. - Manchmal muss auch ein Richter seine Brötchen mehr als sauer verdienen. Und sich mit Fällen beschäftigen, die auf seinem Tisch bei normalem Menschenverstand eigentlich nichts verloren haben. So wie jüngst diese Verhandlung: Ein Streit zweier Männer, in dem es letztlich vor allem darum ging, wem eine Kabeltrommel gehört und wem nicht und wem der Strom, der aus ihr kam, hatte die Mühlen der Justiz in Gang gesetzt.