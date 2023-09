Bei dem Großbrand an der Breite Straße in Bernburg mussten mehrere Häuser evakuiert werden.

Bernburg - In den Abendstunden des 27. April 2022 stiegen schwarze Rauchschwaden in der Breite Straße 23 in Bernburg in den Himmel. Der Dachstuhlbrand in der Talstadt löste einen Großeinsatz der Feuerwehren der Saalestadt aus. 85 Einsatzkräfte aus Aderstedt, Gröna und Peißen sowie aus Güsten waren mit 17 Fahrzeugen und zwei Drehleitern angerückt und kämpften mehrere Stunden lang gegen die Flammen, bis sie den Brand unter Kontrolle hatten.