Peter Hopp funkte 60 Jahre in die ganze Welt, nun ist ihm der letzte große "Wurf" gelungen und er hat sein Hobby beendet. Sein Morsegerät und die Belege zum Funkkontakt hält er nun weiter in Ehren.

Bernburg/MZ. - Wenn man Peter Hopp in seinem Wohnhaus sucht, dann wird man mit 99-prozentiger Sicherheit im kleinen Zimmer am Ende des Flurs fündig. „Das ist meine Funkerbude“, erzählt der 83-Jährige. Unzählige Stunden seines Lebens hat er auf seinem Schreibtischstuhl mit Blick zur Weltkarte an der Wand verbracht – bis heute. „Ich habe 60 Jahre lang in die ganze Welt gefunkt, es war für mich eine Faszination“, erzählt der Rentner, der vor einem Jahr seinen allerletzten Funkkontakt hatte, der ihm noch fehlte. „Fast 15 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet“, berichtet er vom 9. Februar 2023.