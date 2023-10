Am Samstag muss Drittligist SV Anhalt um Punkte in der Hansestadt ran. Wo der Trainer Stärken und Schwächen sieht.

Bernburg/MZ. - Wer auf die Insel Rügen will, jedenfalls auf dem Landweg, muss durch Stralsund. Genau dort wollen die Handballer von Drittligist Anhalt Bernburg an diesem Samstag hin. Einer wird schon da sein: Nico Richter: „Meine Freundin stammt aus einem kleinen Dorf auf Rügen und wir besuchen ihre Eltern. Am Samstag stoße ich zur Mannschaft“, so Richter, der auf der rechten Außenbahn spielt und als einer der sichersten Siebenmeterwerfer gilt.