Nienburg/MZ - Ein Hattrick für die Fußballgeschichte – bei drei aufeinanderfolgenden Punktspielen hat Andreas Knop sechsmal ins Schwarze getroffen: Am 13. Mai beim 12:0 gegen Wolmirsleben, am 20. Mai beim 8:0 in Hettstedt und nun am vergangenen Freitag beim 11:0 (5:0)-Schützenfest gegen den FC Stahl Aken, mit dem der 1. FSV Nienburg einen Spieltag vor dem Saisonende die Tabellenführung in der Landesklasse Staffel 4 übernahm und die spielfreien Zerbster vom Platz an der Sonne verdrängte.

