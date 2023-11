Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - In viele glückliche Gesichter konnte man am Samstag in der Eichenweg-Sporthalle blicken. Denn gleich sieben Gewinner gab es bei der erstmaligen Abstimmung über das Bernburger Bürgerbudget. Noch ein kleines bisschen mehr als alle anderen strahlte vielleicht Ines Franzelius, denn ihre Idee von einer mobilen Bühne für die Festscheune in Aderstedt holte mit Abstand die meisten Stimmen. Schon am Vormittag hatte sie ein gutes Gefühl, dass es klappen könnte. „Da kamen immer wieder Aderstedter zur Abstimmung und ich habe gesehen, dass wir eine Chance haben“, berichtet Ines Franzelius, die sich bei allen Unterstützern bedankte. Mit 270 Stimmen lagen sie am Ende deutlich vor der Idee aus Poley, dort einen Basketballplatz zu bauen, die 179 Stimmen erhielt. Beide Projekte sollen aber umgesetzt werden genauso wie fünf weitere, die bei den Teilnehmern der Abstimmung die meisten Punkte holten. Jeder Einwohner ab 16 Jahren konnte also mitentscheiden, in welche Projekte die Stadt Geld investiert. Die jeweils drei Stimmen konnte man verteilen oder aber für ein einziges Projekt vergeben. 40.000 Euro stehen 2024 insgesamt für das Bürgerbudget im städtischen Haushalt zur Verfügung. 49 Vorschläge waren bis zur Frist bei der Stadtverwaltung eingegangen, aus denen es dann 22 in die nähere Auswahl geschafft hatten, unter anderem, weil sie nicht mit Folgekosten für die Stadt verbunden sein durften.