Schwimmbäder in Nienburg, Bernburg und Alsleben starten in die Saison

Nienburg/Alsleben/MZ - „Die Tendenz geht zum kommenden Samstag am Pfingstwochenende“, sagt Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke auf die Frage, wann das Freibad in Nienburg öffnet. Am 17. Mai sei der Wasserhahn aufgedreht worden. Seitdem läuft das Wasser in die Becken. Exakt einen Tag nachdem der Stadtrat beschlossen hatte, die Grund- und Gewerbesteuern sowie die Hundesteuern zu erhöhen (MZ berichtete) und damit die Voraussetzungen erfüllt hatte, Anträge auf Leistungen aus dem Ausgleichsstock stellen zu können. Gleichzeitig ist dadurch abgewendet worden, die freiwilligen Leistungen um rund 160.000 Euro zu reduzieren. Zu den freiwilligen Leistungen gehört auch der Betrieb des Freibades.