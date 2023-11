Der 31-Jährige hat in Bernburg bereits eine Apotheke. Dazu eine weitere in Dessau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Den Traum von der eigenen Apotheke hatte sich Felix Dittrich eigentlich schon 2020 erfüllt. Damals hatte der Dessauer die Markt-Apotheke in Bernburg übernommen. Anfang des Jahres kam die Stern-Apotheke in Dessau dazu. Seit einer Woche ist er auch noch Besitzer der Till-Eulenspiegel-Apotheke in Bernburg. Geplant war das sicher nicht von Anfang an - aber Dittrich ist sicher, dass er es schafft.