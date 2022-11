Fruchtgelees für Salzlandkiste Welche regionalen Produkte von der „Gourmieze“ aus Baalberge in der Geschenkbox landen

Die Geschwister Katrin und Holger Hintz aus Baalberge bei Bernburg bauen in ihrem Garten regionale Kräuter und Früchte an, die sie zu Gelee verarbeiten. Was sie als Kleinstbauern noch herstellen