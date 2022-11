Welche Lebensmittel und Ausrüstung jeder zu Hause haben sollte

Bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Bernburg erfahren Interessenten, was sie im Katastrophenfall unbedingt zu Hause haben sollten. Dazu gehören nicht nur Konserven und Toilettenpapier.

In den Vorratsschrank gehören nicht nur Konserven. Ein Gaskocher, Kleidung, Kaffee und ein Erste-Hilfe-Set zählen ebenso dazu.

Bernburg/MZ - Falls ein Katastrophenfall eintritt, ist ein kleiner Vorrat zu Hause von Nutzen. Was alles in das heimische Lager gehört, weiß die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Bernburg.