Bernburg/MZ - Der Autor Andre Müller-Jekosch aus Lilienthal (Niedersachsen) erinnert sich noch genau an die Ereignisse, die schon 17 Jahre her sind. Damals, im Jahr 2006, war er Leiter einer psychiatrischen Station in Bremen, kümmerte sich um Patienten mit psychischen Störungen. Dann kam es zu einem schweren Zwischenfall: Ein ehemaliger Patient verletzte erst die Oberärztin der offenen Station und wurde − überwältigt von der Polizei − in die geschlossene Abteilung gebracht. Dort stach er auf zwei weitere Pfleger − darunter Andre Müller-Jekosch − mit einem zweiten Messer ein, das er an seiner Wade geklebt in die Klinik geschmuggelt hatte. Dieses Erlebnis hat das 48-jährige Opfer in einem Buch verarbeitet, das es zur Bernburger Lesenacht am Samstag, 2. September, ab 19 Uhr im Restaurant „Karl’s Platz“ vorstellen wird.