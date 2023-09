Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/Gerlebogk/Nienburg/MZ - Der Sommer geht in die Verlängerung und mit ihm ein Teil der Freibäder in der Region. Nachdem bereits das Erlebnisbad „Saaleperle“ in Neuborna seit Ende August seine Tore geschlossen hat und dafür die Schwimmhalle im Stadtpark alte Bibel geöffnet wurde, geht die Badesaison im Freibad Nienburg weiter. Wie es aus der Stadtverwaltung hieß, wird es noch bis zum Sonntag, 10. September, für Besucher geöffnet haben. Und zwar täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.