Welche ereignisvolle Dekaden eine Bernburgerin erlebte

Bernburg/MZ - Als Ruth Burger aus ihrem Wohnzimmerfenster an der Bernburger Semmelweisstraße in den kleinen Hausgarten schaut, werden Erinnerungen wach: „Vor etlichen Jahren stand der Wohnblock gegenüber noch nicht und es gab einen kleinen Hügel, der mit roten Mohnblumen übersät war. Ab und zu schaute mal ein Fuchs vorbei.“ Ihre Erinnerungen reichen bis in die 20-iger Jahre zurück. Denn am Sonntag feierte die gebürtige Mannheimerin ihren 100. Geburtstag.