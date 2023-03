Der Ilberstedter Heimatverein zeigt, welche Unterlagen in der „Neuen Schule“ vorhanden sind. Warum die Homepage wichtig ist.

Welche Dokumente in Ilbertstedt aufgearbeitet wurden

Heimatverein arbeitet an Chronik

Roland Halang hat mit den Mitgliedern des Ilberstedter Heimatvereins alle Zeitungsartikel, Informationen und Urkunden in der „Neuen Schule“ chronologisch geordnet.

Ilberstedt/MZ - Die Arbeit an einer Ilberstedter Chronik geht voran, erklärt Roland Halang, Vorsitzender des Heimatvereins. „Eine Chronik des Ortes ist vorhanden und alles, was wir bisher gefunden haben, wurde chronologisch aufgearbeitet.“ Allerdings, betont er, handelt es sich nicht um ein gebundenes Buch oder eine in Leder gebundene Ortschronik.