Weiterer Impftermin in Bernburger Sonderbar

Bernburg/MZ/KT - Nach dem Impfstart in der Sonderbar in der vergangenen Woche mit langen Warteschlangen der Impfwilligen hat die Stadt Bernburg nun reagiert und wird in dieser Woche Impftermine für den Impfpunkt am Lindenplatz 8 vergeben, um langes Anstehen zu vermeiden. Vor allem, weil die Temperaturen immer weiter sinken.

Während die Termine am heutigen Dienstag bereits restlos vergeben sind, gibt es noch Möglichkeiten, sich am Freitag, 26. November, einen Piks verabreichen zu lassen. Laut Stadtverwaltung werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer für Erwachsene und Kinder (ab zwölf Jahren) in Begleitung verabreicht.

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr werden am Freitag Termine vergeben. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird darum gebeten, die notwendigen Formulare bereits ausgefüllt mitzubringen. Diese sind auf der Internetseite der Stadt Bernburg (Saale) abrufbar oder liegen im Rathaus bereit. Mitzubringen sind die Krankenversichertenkarte (Chipkarte) sowie der Impfausweis.

Unterdessen zieht Bernburgs Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos) eine positive Bilanz nach den ersten beiden Impfaktionen in der vergangenen Woche. Allein am Freitag wurden 420 Impfungen verabreicht. 30 davon habe spontan die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin Dr. Ulrike Kley in ihrer Praxis auf dem Karlsplatz übernommen, nachdem sie vom Impfteam mit dem Impfstoff versorgt worden war.

Allein 120 Erstimpfungen habe es gegeben, 15 Zweitimpfungen und 285 Boosterimpfungen. „Das zeigt, dass der Bedarf da ist“, sagt Schütze.

Impftermine für Freitag, 26. November, werden vergeben unter: 03471/65 92 01 oder 03471/65 95 02 zu den Sprechzeiten: Dienstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr