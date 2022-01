Weitere Impftermine in Bernburg

Bernburg/MZ - In der Sporthalle „Eichenweg“ in Bernburg werden weitere Impfungen am Sonntag, 30. Januar, und am Samstag, 26. Februar, jeweils von 9 bis 17 Uhr mit den Impfstoffen von Moderna und von Biontech angeboten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit dem Impfstoff von Moderna sollen laut Ständige Impfkommission nur Personen ab dem 30. Lebensjahr geimpft werden. Der Impfstoff von Biontech wird nur für unter 30-Jährige vorgehalten. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durchgeführt.

Ab sofort können Impftermine unter folgenden Telefonnummern vereinbart werden: 03471/ 659201, 03471/659502 und 03471/659521. Möglich ist diese zu den folgenden Zeiten: Montag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Zu beiden Terminen werden ab 16.30 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung nicht in Anspruch genommene Impfungen verabreicht, teilt die Stadtverwaltung weiterhin mit.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird darum gebeten, die notwendigen Formulare bereits ausgefüllt mitzubringen. Diese sind auf der Internetseite der Stadt Bernburg abrufbar oder liegen im Rathaus bereit. Weiterhin mitzubringen sind die Krankenversichertenkarte (Chipkarte) sowie der Impfausweis.