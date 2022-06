Weinwanderung auf den „Waladala“

Zum vierten Mal konnten Interessierte eine Wein-Wanderung zum „Waladala“ in Kooperation mit der Hochschule Anhalt, der Stadt Bernburg und des Heimatkreises unternehmen. Dazu gabe es Wein, Kuchen und gute Musik über Dächern der Stadt.

Mönch Roland Uebrig und die Besucher erfreuen sich an einem Schoppen Wein zur Begrüßung.

Bernburg/MZ - Die Stimmung am Mittwochnachmittag ist ausgelassen. Viele Interessierte haben sich an der Marienkirche in Bernburg versammelt. Sie wollen gemeinsam zum Bernburger Weinberg „Waladala“ wandern. Doch vorab gibt es Rhabarberkuchen, selbstgebacken von Studenten der Hochschule Anhalt aus dem Fachbereich Ökotrophologie. Dekorierte Leutewagen stehen bereit, die von alten Landmaschinen zum „Waladala“ gezogen werden sollen.