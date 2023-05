Bernburg/MZ - Die Sonne taucht Bernburg in ein goldgelbes Licht, als sie hinter den Baumkronen die Biege zum Untergang macht. Besucher Martin Zbyszewski nippt an seinem Weinglas und meint: „Ich bin das erste Mal hier. Aber es fühlt sich ganz toll an, wenn die Sonne über der Krone Anhalts untergeht.“ Damit meint er das Schloss Bernburg, welches die letzten Sonnenstrahlen am Mittwochabend abbekommt.

Institution in der Region

Anlass für den schönen Ausblick und das damit verbundene Programm war die jährliche Weinbergwanderung auf den „Waladala“. Gegen 17 Uhr starteten mehrere Traktoren samt hunderten Besuchern an der Marienkirche und machten sich auf zum Versuchsweinberg der Hochschule Anhalt. Schon auf dem Hinweg über die Breite Straße zeigte sich Besucherin Michaela Dittrich fasziniert: „Ich habe es heute das erste Mal überhaupt geschafft, an der Wanderung teilzunehmen. Ich bin überwältigt von der Masse an Leuten“, schilderte sie freudestrahlend am Mittwochabend.

Begeistert von den vielen Menschen war auch Gast Kurt Kuchinke: „Ich war schon etliche Male hier. Es werden von Jahr zu Jahr mehr Besucher.“ Diesen Eindruck bestätigt Dieter Orzessek. Er ist Initiator des Versuchsweinbergs: „Die Massen zeigen, dass wir zu einer Institution in der Region geworden sind.“ Im gleichen Atemzug schildert er den Fortschritt am „Waladala“: „Der Garagenkomplex, in dem Getränke und Essen angeboten werden, hat ein neues Dach bekommen. Die fehlenden fünf Türen kommen im Sommer dazu und die Fenster voraussichtlich im Laufe des Jahres.“

Der Chor aus der Ukraine „Nadija je“, zu deutsch: Hoffnung, die gibt es, sang einige Lieder. (Foto: Engelbert Pülicher)

21 Rebsorten aktuell

Auf dem Weinberg werden aktuell 21 Weinsorten angebaut. Darunter auch der „Rote Aderstedter“, der im vergangenen Jahr an der Terrasse angepflanzt wurde. „In diesem Jahr werden wir Ende August die ersten Trauben ernten können“, sagte Brigitte Schiering, Vorsitzende des Bernburger Heimatkreises. Zudem seien die Ehrenamtler für die regelmäßige Begutachtung und Pflege verantwortlich. Der „Blaue Bernburger“ wird Rebsorte Nummer 22 auf der Liste sein. „Sobald die Pergola im Jahre 2024 fertiggestellt ist, siedeln wir die Rebsorte dort an. Dann haben wir keinen Platz mehr für neue und dann ist Schluss“, sagte Dieter Orzessek.

Die Becher der Projektgruppe sorgten für Aufsehen. Engelbert Pülicher

Wer viel Wert auf ein schönes Trinkgefäß legt, wurde im ersten Garagenabteil fündig. Dort stellte eine Projektgruppe der Hochschule Anhalt ihre Variationen aus Porzellan vor. Vom klassischen Trinkbecher bis hin zum neu interpretierten mittelalterlichen Trinkhorn war alles dabei. Hervor stach die Variation namens „Taz“ von Joan Leonie Prange. Das sechseckige Gefäß ist so konstruiert, dass es beim Abstellen nicht umkippen kann.

Ebenfalls innovativ war die Anfertigung von Helena Luise Kluge. Ihr Becher, genannt „Waladini“, ist so konstruiert, dass der runde Boden perfekt in den Kreis des Logos der Hochschule passt. Das Logo der Hochschule Anhalt gibt es als passenden Untersetzer dazu. Diese Kreationen sind aktuell in der Entwicklungsphase. Ein Verkauf und die dazugehörige Produktion der Becher sind für das kommende Jahr angedacht. Dann gibts für jeden Weinliebhaber auch den passenden Becher dazu.