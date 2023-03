Das Problem mit Bernburgs öffentlichem Toilettenhäuschen am Markt in der Talstadt scheint größer als gedacht. Wo die Notdurft stattdessen verrichtet wird.

Weil WC geschlossen ist - Anwohner stinksauer über das Urinieren mitten in Bernburgs Innenstadt

Bernburgs Toilettenhäuschen auf dem Markt in der Talstadt bleibt weiter geschlossen.

Bernburg/MZ - Klinken unnütz! Der Ärger über das verschlossene Toilettenhäuschen am Markt in Bernburgs Talstadt reißt nicht ab. Nachdem sich bereits vor drei Wochen ein MZ-Leser darüber beschwert hatte, in seiner Notdurft vor verschlossenen Türen gestanden zu haben, ist die Schließzeit des Häuschens offenbar ein größeres Problem als bislang angenommen und ganz und gar kein Einzelfall.