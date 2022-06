Weihnachtskonzert der Musikschule Bernburg findet dieses Jahr digital statt

Bernburg/MZ - Richtig schick gemacht haben sich die Mädchen und Jungen. Sie stehen im Konzertsaal der Bernburger Musikschule und singen „Hänsel und Gretel“. So, als wäre es ein richtiges Konzert. Nur das Publikum fehlt. Aber immerhin läuft eine Kamera mit. Normalerweise hätten die Kinder am Samstag ihren großen Auftritt im Theater gehabt. Die kleineren und größeren Schüler der Musikschule „Béla Bartók“ wollten beim traditionellen Weihnachtskonzert das Publikum auf das Fest einstimmen. In der Vergangenheit war das Konzert stets ausverkauft. Aber es kann wegen der aktuellen Corona-Lage nicht stattfinden.

