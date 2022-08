Wegen Unfalls ist die A 14 stundenlang gesperrt

Bernburg/MZ/AZ - Zwei folgenschwere Unfälle haben sich Donnerstagmorgen auf der A 14 ereignet. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt, einer leicht. Beide Male waren lange Staus die Folge.

Mittelleitplanke durchbrochen

So fuhr ein mit Fahrzeugteilen beladener Sattelzug, der in Richtung Magdeburg unterwegs war, gegen 5.55 Uhr kurz vor dem Parkplatz „Dreihöhenberg“ bei Großmühlingen in die Mittelleitplanke, die auf eine Länge von 30 Metern beschädigt wurde. Laut Polizei war der 56-jährige tschechische Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in den Böschungsbereich abgekommen. Beim Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, der Sattelzug geriet ins Schlingern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Bergungsarbeiten waren beide Fahrstreifen in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Calbe und Schönebeck bis in die Mittagstunden gesperrt.

63-Jähriger kann weiterfahren

Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall gegen 3.45 Uhr. Ein 19-jähriger Magdeburger war mit seinem Iveco-Kleintransporter auf der A 14 in Richtung Halle unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe Könnern einen vor ihm fahrenden Lastwagen übersah und mit ihm kollidierte. Der Unfallverursacher schleuderte mit seinem Fahrzeug in die Mittelleitplanke und kam dort schließlich zum Stehen. Er und seine 21-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 63-jährige Fahrer des Lkw blieb nach Polizeiangaben unverletzt und konnte seine Fahrt schließlich fortsetzen. Die Autobahn in Richtung Süden war für rund fünf Stunden gesperrt.