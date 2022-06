Wegen Trockenheit: Wasser im Salzlandkreis wird knapp - das hat Konsequenzen

Bernburg/MZ - Für die Region Bernburg hat gerade das heißeste Wochenende in diesem Jahr begonnen. Mit bis zu 35 Grad Spitzentemperaturen. Doch während sich so mancher über eine Abkühlung im Badesee freut, spitzt sich die Lage in der Natur immer weiter zu. So erwägt der Salzlandkreis, wie schon andere Landkreise zuvor, ein Wasserentnahmeverbot aus Oberflächengewässern. Dazu zählen Flüsse und Seen, aus denen dann kein Wasser mehr zum Gießen genutzt werden darf. Denn genau dort hat sich wegen der fehlenden Niederschläge die Lage in den vergangenen Tagen weiter verschärft. Am Unterpegel der Saale etwa wurde am Freitag nur noch eine Wasserhöhe von 1,08 Meter gemessen, normal ist 1,72 Meter. Noch schlimmer sieht es an der Fuhne aus, die immer weiter austrocknet.

