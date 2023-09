Die Ergebnisse der Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens - auch und gerade bei den Schulen. In Könnern sind diese Mängel akut: Dort wurde nun für drei erste Klassen und zwei zweite Klassen Homeschooling angeordnet.

Wegen Sanierungsarbeiten in der Grundschule Könnern werden die Schüler derzeit in Trebitz unterrichtet.

Trebitz/MZ - Nach der Goethe-Grundschule in Bernburg hat nun auch die Grundschule Könnern immer stärker mit einem akuten Lehrermangel zu kämpfen. „Bei uns ist die Situation eigentlich noch schlimmer“, sagt Sebastian Herrmann, Elternsprecher der Klasse 2b. Am Mittwoch erhielten die Eltern überraschend eine knappe Nachricht aus der Schule, in der die Eltern der ersten und zweiten Klassen informiert wurden, dass ihre Kinder am 14. und 15. September ins Homeschooling geschickt werden. „Das sind fünf Klassen auf einmal!“, sagt Herrmann.