Was wird aus ehemaliger Sattlerei in Bernburg?

Bernburg/MZ - Die schier endlose Geschichte hat ein Ende: Nun ist die ehemalige Autosattlerei an der Gröbziger Straße im zweiten Anlauf am Amtsgericht Bernburg doch noch zwangsversteigert worden.

Nach Angaben der Bernburger Stadtverwaltung, die das Verfahren ins Rollen gebracht hatte, fiel der Hammer bei 90.000 Euro. Eine Hand voll Bieter hatte Interesse an dem rund 3.300 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der Bahnstrecke in Richtung Roschwitz. Mit der Summe wird nun ein Teil der Schulden bei den Gläubigern getilgt. Auch bei der Bernburger Stadtverwaltung hatten sich über die vergangenen Jahre Schulden angehäuft. Offen bleibt unterdessen, wie es nun mit der Sattlerei weitergeht, in der zu DDR-Zeiten tausende Sitzpolster unter anderem für den Trabant gefertigt wurden.

Nach der Wende wurde das Gebäude als Elektrolager genutzt. Dementsprechend werden auch etliche Altlasten auf dem Grundstück vermutet. Die erste Zwangsversteigerung im vergangenen Jahr war geplatzt, weil plötzlich der Eigentümer aus den Alten Bundesländern auftauchte und munter mitbot. Daraufhin hatte eine Mitarbeiterin der Bernburger Stadtverwaltung die Zwangsversteigerung kurz vor dem Ende der Bieterstunde gestoppt. Nun hofft aber die Verwaltung, dass der neue Besitzer die Immobilie nicht weiter verkommen lässt, sondern den Schandfleck vielleicht sogar abreißt, um Platz für Neues zu schaffen.