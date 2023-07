Fragen der Bernburger nach Plänen für den Netto-Markt an der Gröbziger Straße werden immer lauter. Nun meldet sich derBesitzer zu Wort.

Was wird aus dem geschlossenen Netto-Markt an der Gröbziger Straße?

Einkaufen in Bernburg

Seit Jahresanfang steht der Netto-Markt an der Gröbziger Straße in Bernburg leer. Auch die Werbetafel ist seitdem schwarz.

Bernburg/MZ - Nach der Eröffnung des neuen E-Centers von Edeka an der Gröbziger Straße in Bernburg wird die Frage unter den Bernburgern immer lauter, was denn wohl aus dem benachbarten Netto-Markt wird. Ursprünglich sollte dieser wegen des Neubaus des E-Centers für den dortigen Parkplatz weichen.