Klinik nimmt Stellung Was sagt Salus in Bernburg zu „Dr. Google“?

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde bekannt, dass der Täter Taleb A. in der Salus-Klinik in Bernburg eine Therapiestation leitete. Aus der Belegschaft wurden massive Vorwürfe gegen ihn und die Klinik laut. Wie Salus jetzt darauf reagiert.