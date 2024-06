Verdacht Bandendiebstahl Was machen vier Männer am Kabelschacht neben dem Gleis in Schönebeck?

Bei einem Einsatz am Dienstag unweit des Bahnhofes in Schönebeck sind Beamte der Bundespolizei auf eine Gruppe junger Letten gestoßen. Die hatten sich an einem Kabelschacht neben dem Gleis zu schaffen gemacht. Welchen Verdacht die Bundespolizei nun hat und warum einer aus der Gruppe zunächst in Haft sitzt.