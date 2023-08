Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Peißen/MZ - Mit dem Föhn stand Tom Gräbel-Ritter Ende vergangener Woche in der Kita „Peißener Feldmäuse“ und trocknete auf die Schnelle noch ein paar Kostüme. „Auf der zweistündigen Fahrt von Coswig in Sachsen bis hier her hat es so heftig geregnet, dass das Wasser bis in unseren Hänger gespritzt ist“, erklärte er. Tom Gräbel-Ritter war mit den Kindern seines Projektzirkus „Tomello“ zu Gast in Peißen, um gemeinsam mit Pascal Bock, dem Sänger der Deutschrock-Band „Goitzsche-Front“ ein Theater- und Musikstück aufzuführen.