Was ein Drohnenflug der DLRG über Poley mit den Jägern aus Bernburg zu tun hat

Poley/Bernburg/MZ - Schon von Weitem waren die Jagdbläser der Bernburger Jägerschaft am Samstagmorgen zu hören. Sie stimmten die zahlreich erschienenen Jäger auf die anstehende Jahreshauptversammlung in Poley ein. Sie diente in diesem Jahr nicht nur zum Zwecke des Rückblicks auf das vergangene Jagdjahr, sondern sorgte auch für die eine oder andere Überraschung bei den Anwesenden.