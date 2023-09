Was drei Zehntklässler aus Jena in einer Kita in Bernburg lernen

Bernburg/MZ - Die kleine Tilda will Sam gar nicht loslassen. So sehr hat die Vierjährige Sam schon ins Herz geschlossen. Und umgekehrt genießt Sam Schmiedgen den Umgang mit den Kindern. „Es macht mir Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen, mit ihnen zu spielen“, sagt die Zehntklässlerin der Freien Gesamtschule „Universaale“ in Jena. Zusammen mit Victor Rothenberger (16) und Marika Nitzsche (15) hat die Schülerin in der Bernburger Talstadt-Kita „Marienkäfer“ in dieser Woche im Rahmen des Schulprojektes „Herausforderung“ ein Praktikum absolviert. Bernburg ist dabei nur eine von insgesamt drei Stationen entlang des Saaleradweges.