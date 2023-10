Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienburg/MZ. - Gruselig soll es wieder werden. Und gleichzeitig gemütlich. Die Bikerfreunde „Krähenköppe“ laden am Samstag, 28. Oktober, wieder zu ihrer Halloween-Party ein. 18 Uhr geht es los in ihrem Domizil an der Calbeschen Straße 19 in Nienburg, das sie liebevoll „Krähennest“ nennen. „Wer mitfeiern möchte, ist herzlich willkommen“, sagt Steffen Conrad, einer der Bikerfreunde, und ergänzt: „Ein Erscheinen in passender Kleidung ist erwünscht. Schließlich wird das schönste Kostüm im Laufe des Abend prämiert.“ Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Das „Krähennest“ wird bis zum Samstag mit riesigen Spinnennetzen, Deko, geschnitzten Kürbissen und romantischer Beleuchtung noch in ein „Horrorkabinett“ umgestaltet, versprechen die Bikerfreunde.